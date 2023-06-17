Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Украина перехватывает инициативу на войне, а Россия защищается, но для победы нужно дальнобойное высокоточное вооружение дальностью до 200 км, заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Источник: Гаврилов, которого цитирует Минобороны

Прямая речь Гаврилова: ""Украина перехватывает инициативу - Россия защищается, но для наращивания нужно оружие дальностью до 200 километров...

Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне - это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния.

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То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км".

Детали: Он напомнил, что Украина находится на пути к получению самолетов, которые будут защищать наше небо от российских ракет.