Британська розвідка: РФ створила собі тимчасову перевагу завдяки додатковим ударним гелікоптерам

Британська розвідка припускає, що російські війська тимчасово отримали перевагу у повітрі на півдні, оскільки з початком контрнаступу України туди перекинули додаткові ударні гелікоптери.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну за 17 червня.

Аналітики розвідки відзначають, що з початком українського контрнаступу на півдні РФ перекинула туди додаткові ударні гелікоптери. Зокрема, доступну супутникові знімки, що засвідчують розташування на летовищі Бердянська понад 20 додаткових російських ударних гелікоптерів.

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"У постійному змаганні між авіацією та засобами протидії їй, Росія, ймовірно, отримала на півдні України тимчасову перевагу, зокрема завдяки ударним гелікоптерам, які можуть застосовувати ракети більшої дальності по наземних цілях", – зазначають в огляді.

У попередньому огляді повідомляли, що російський генерал-майор Сергєй Горячев майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня.