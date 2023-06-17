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Британская разведка: РФ создала себе временное преимущество благодаря дополнительным ударным вертолетам

"Европейская правда"Суббота, 17 июня 2023, 09:35

Британская разведка предполагает, что российские войска временно получили преимущество в воздухе на юге, поскольку с началом контрнаступления Украины туда перебросили дополнительные ударные вертолеты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне за 17 июня.

Аналитики разведки отмечают, что с началом украинского контрнаступления на юге РФ перебросила туда дополнительные ударные вертолеты. В частности, доступны спутниковые снимки, свидетельствующие о расположении на аэродроме Бердянска более 20 дополнительных российских ударных вертолетов.

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"В постоянном соревновании между авиацией и средствами противодействия ей, Россия, вероятно, получила на юге Украины временное преимущество, в частности благодаря ударным вертолетам, которые могут применять ракеты большей дальности по наземным целям", – отмечают в обзоре.

В предыдущем обзоре сообщалось, что российский генерал-майор Сергей Горячев почти наверняка погиб во время удара по командному пункту примерно 12 июня.

Темы: Росcиявойна
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