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Підрив ГЕС: вода спадає, затопленими залишаються 28 населених пунктів Херсонщини

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 10:27
Підрив ГЕС: вода спадає, затопленими залишаються 28 населених пунктів Херсонщини
фото дснс

Станом на ранок 17 червня на Херсонщині залишаються підтопленими близько 30 населених пунктів Херсонської області, а вона знаходиться на рівні 109 см.

Джерело: ДСНС

Деталі: Станом на 08:00 17 червня на р. Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 1,09 м.

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Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1 тис. 509 будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Всього в області евакуйовано 2 тис. 782 особи.

Тим часом на Миколаївщині підтопленими залишаються 35 будівель, а також городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств у Баштанському районі

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Теми: Каховська ГЕСДСНСХерсонська область
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