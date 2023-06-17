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Підрив ГЕС: вода спадає, затопленими залишаються 28 населених пунктів Херсонщини

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 10:27
Підрив ГЕС: вода спадає, затопленими залишаються 28 населених пунктів Херсонщини
фото дснс

Станом на ранок 17 червня на Херсонщині залишаються підтопленими близько 30 населених пунктів Херсонської області, а вона знаходиться на рівні 109 см.

Джерело: ДСНС

Деталі: Станом на 08:00 17 червня на р. Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 1,09 м.

Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1 тис. 509 будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

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Всього в області евакуйовано 2 тис. 782 особи.

Тим часом на Миколаївщині підтопленими залишаються 35 будівель, а також городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств у Баштанському районі

Теми: Каховська ГЕСДСНСХерсонська область
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