Подрыв ГЭС: вода спадает, затопленными остаются 28 населенных пунктов Херсонщины

По состоянию на утро 17 июня на Херсонщине остаются подтопленными около 30 населенных пунктов Херсонской области, а она находится на уровне 109 см.

Источник: ГСЧС

Детали: По состоянию на 08:00 17 июня на р. Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 1,09 м.

Подтопленными остаются 11 населенных пунктов (1 тыс. 509 домов) на правом берегу р. Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Реклама:

Всего в области эвакуированы 2 тыс. 782 человека.

Между тем на Николаевщине подтопленными остаются 35 зданий, а также огороды, колодцы, подвалы на территориях частных домохозяйств в Баштанском районе