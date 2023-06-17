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Подрыв ГЭС: вода спадает, затопленными остаются 28 населенных пунктов Херсонщины

Роман ПетренкоСуббота, 17 июня 2023, 10:27
Подрыв ГЭС: вода спадает, затопленными остаются 28 населенных пунктов Херсонщины
фото гсчс

По состоянию на утро 17 июня на Херсонщине остаются подтопленными около 30 населенных пунктов Херсонской области, а она находится на уровне 109 см.

Источник: ГСЧС

Детали: По состоянию на 08:00 17 июня на р. Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 1,09 м.

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Подтопленными остаются 11 населенных пунктов (1 тыс. 509 домов) на правом берегу р. Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Всего в области эвакуированы 2 тыс. 782 человека.

Между тем на Николаевщине подтопленными остаются 35 зданий, а также огороды, колодцы, подвалы на территориях частных домохозяйств в Баштанском районе

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Темы: Каховская ГЭСГСЧСХерсонская область
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