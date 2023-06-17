Російська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
Субота, 17 червня 2023, 12:47
Російські окупанти 17 червня обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області, влучили в цивільний автомобіль, дві людини загинули.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: Зазначається, що протитанкова керована ракета влучила в автомобіль, який рухався у напрямку села.
За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці.
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Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив, що в автомобілі були 42-річний чоловік та 53-річна жінка з Золочева, які були волонтерами, вони загинули.
Зазначається, що в авто влучили окупанти з ПТКР "Корнет".
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