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Російська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 12:47
Російська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
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Російські окупанти 17 червня обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області, влучили в цивільний автомобіль, дві людини загинули.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Зазначається, що протитанкова керована ракета влучила в автомобіль, який рухався у напрямку села.

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці.

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Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив, що в автомобілі були 42-річний чоловік та 53-річна жінка з Золочева, які були волонтерами, вони загинули. 

Зазначається, що в авто влучили окупанти з ПТКР "Корнет".

 

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Теми: Харківська областьобстрілвійна
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