Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 12:47
Російська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
усі фото ова

Російські окупанти 17 червня обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області, влучили в цивільний автомобіль, дві людини загинули.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Зазначається, що протитанкова керована ракета влучила в автомобіль, який рухався у напрямку села.

Реклама:

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці.

Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив, що в автомобілі були 42-річний чоловік та 53-річна жінка з Золочева, які були волонтерами, вони загинули. 

Зазначається, що в авто влучили окупанти з ПТКР "Корнет".

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: Харківська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: