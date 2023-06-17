Російська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА

Російські окупанти 17 червня обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області, влучили в цивільний автомобіль, дві людини загинули.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Зазначається, що протитанкова керована ракета влучила в автомобіль, який рухався у напрямку села.

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За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці.

Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив, що в автомобілі були 42-річний чоловік та 53-річна жінка з Золочева, які були волонтерами, вони загинули.

Зазначається, що в авто влучили окупанти з ПТКР "Корнет".