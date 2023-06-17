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Российская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 17 июня 2023, 12:47
Российская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
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Российские оккупанты 17 июня обстреляли село Гурьев Казачок, что в Богодуховском районе Харьковской области, попали в гражданский автомобиль, два человека погибли.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: Отмечается, что противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль, который двигался в направлении села.

По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, которые погибли на месте.

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Обновлено: Позже Синегубов уточнил, что в автомобиле были 42-летний мужчина и 53-летняя женщина из Золочева, которые были волонтерами, они погибли. 

Отмечается, что в авто попали оккупанты из ПТУР "Корнет".

 

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Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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