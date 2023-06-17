Спецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
Субота, 17 червня 2023, 13:32
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ прилюднили відео, як евакуювали херсонців із окупованих і затоплених територій, знищивши росіян, які обстрілювали човни.
Джерело: СБУ
Деталі: Зазначається, що з перших днів трагедії співробітники Центру спецоперацій "А" разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра.
Також доставляли харчі та ліки за допомогою дронів.
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На відео, яке оприлюднила СБУ, окупанти обстріляли одну з груп спецпризначенців, що евакуювала цивільних.
Але їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом.
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