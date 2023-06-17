Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 13:32
Спецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
скріншот

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ прилюднили відео, як евакуювали херсонців із окупованих і затоплених територій, знищивши росіян, які обстрілювали човни.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що з перших днів трагедії співробітники Центру спецоперацій "А" разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра.

Також доставляли харчі та ліки за допомогою дронів.

Реклама:

На відео, яке оприлюднила СБУ, окупанти обстріляли одну з груп спецпризначенців, що евакуювала цивільних.

Але їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Теми: СБУКаховська ГЕСХерсонська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Росіяни атакували десять українських областей
Британська розвідка: РФ створила собі тимчасову перевагу завдяки додатковим ударним гелікоптерам
Росіяни заявили, нібито три безпілотники вночі атакували нафтопровід "Дружба"
Російська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
Останні новини
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
22:14
Розтрата на купівлі генераторів: КМДА і прокуратура "схрестили списи"
21:48
Майбутній посол України в Угорщині розповів, що зробить з Орбаном при зустрічі
Усі новини...
Реклама: