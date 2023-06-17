Спецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ обнародовали видео, как эвакуировали херсонцев с оккупированных и затопленных территорий, уничтожив россиян, которые обстреливали лодки.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что с первых дней трагедии сотрудники Центра спецопераций "А" вместе с коллегами из ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны вывозили людей, попавших в ловушку на левом берегу Днепра.

Также доставляли продукты и лекарства с помощью дронов.

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На видео, которое обнародовала СБУ, оккупанты обстреляли одну из групп спецназовцев, которая эвакуировала гражданских.

Но их позиция, оборудованная на крыше жилого дома, была сразу уничтожена артиллерийским ударом.

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