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Спецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Роман ПетренкоСуббота, 17 июня 2023, 13:32
Спецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
скриншот

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ обнародовали видео, как эвакуировали херсонцев с оккупированных и затопленных территорий, уничтожив россиян, которые обстреливали лодки.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что с первых дней трагедии сотрудники Центра спецопераций "А" вместе с коллегами из ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны вывозили людей, попавших в ловушку на левом берегу Днепра.

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Также доставляли продукты и лекарства с помощью дронов.

На видео, которое обнародовала СБУ, оккупанты обстреляли одну из групп спецназовцев, которая эвакуировала гражданских.

Но их позиция, оборудованная на крыше жилого дома, была сразу уничтожена артиллерийским ударом.

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Темы: СБУКаховская ГЭСХерсонская областьоккупация
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