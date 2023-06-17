Росіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку

17 червня близько 10:20 війська РФ атакували Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого поранені 9-річна дитина та жінка.

Джерело: прокуратура Донеччини

Деталі: Уточнюється, що 9-річна дівчинка зазнала поранень внаслідок влучання снарядів по приватному сектору.

У неї діагностовано закриті травми грудної клітини і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла.

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Також до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила жінка 57 років.

Наразі їхній стан стабільний.

В результаті обстрілів у місті пошкоджено 11 житлових будинків, а також гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі.