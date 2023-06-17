Россияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
Суббота, 17 июня 2023, 14:35
17 июня около 10:20 войска РФ атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате чего ранены 9-летний ребенок и женщина.
Источник: прокуратура Донецкой области
Детали: Уточняется, что 9-летняя девочка получила ранения в результате попадания снарядов по частному сектору.
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У нее диагностированы закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела.
Также в больницу с осколочным ранением ноги попала женщина 57 лет.
Сейчас их состояние стабильное.
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В результате обстрелов в городе повреждены 11 жилых домов, а также гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети.