Россияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину

17 июня около 10:20 войска РФ атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате чего ранены 9-летний ребенок и женщина.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: Уточняется, что 9-летняя девочка получила ранения в результате попадания снарядов по частному сектору.

У нее диагностированы закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела.

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Также в больницу с осколочным ранением ноги попала женщина 57 лет.

Сейчас их состояние стабильное.

В результате обстрелов в городе повреждены 11 жилых домов, а также гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети.