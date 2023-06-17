Столтенберга вмовляють залишитися генсеком НАТО ще на рік – Bloomberg

Країни-члени НАТО закликають Єнса Столтенберга залишитися на посаді генерального секретаря ще на рік.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, країни НАТО все ще намагаються досягти консенсусу щодо наступника Столтенберга.

Джерело зазначає, що президент США Джо Байден високо оцінює низку можливих кандидатур на посаду очільника Альянсу, особливо прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Але для США та інших союзників стало зрозуміло, що наразі серед союзників немає згоди щодо кандидата на пост очільника Альянсу.

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Співрозмовник сказав, що перебування Столтенберга на посаді може виграти час для досягнення консенсусу.

Як зазначається, продовження терміну повноважень Столтенберга до 2024 року дозволить дочекатися появи нових кандидатів, адже у цей рік відбудуться вибори в ЄС.

У ЗМІ і раніше потрапляла інформація, що союзники у НАТО схиляються до того, щоби продовжити термін повноважень чинного генсека Єнса Столтенберга через труднощі з обранням наступника.

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Також зазначалося, що Джо Байден нібито особисто вмовляв Єнса Столтенберга залишитися на посаді генсека НАТО під час його останньої поїздки до Вашингтона.

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