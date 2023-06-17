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Столтенберга уговаривают остаться генсеком НАТО еще на год - Bloomberg

"Европейская правда"Суббота, 17 июня 2023, 15:55
Столтенберга уговаривают остаться генсеком НАТО еще на год - Bloomberg
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ НАТО ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО NATO.INT

Страны-члены НАТО призывают Йенса Столтенберга остаться на посту генерального секретаря еще на год.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, страны НАТО все еще пытаются достичь консенсуса относительно преемника Столтенберга.

Источник отмечает, что президент США Джо Байден высоко оценивает ряд возможных кандидатур на пост главы Альянса, особенно премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Но для США и других союзников стало понятно, что пока среди союзников нет согласия относительно кандидата на пост главы Альянса.

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Собеседник сказал, что пребывание Столтенберга на посту может выиграть время для достижения консенсуса.

Как отмечается, продление срока полномочий Столтенберга до 2024 года позволит дождаться появления новых кандидатов, ведь в этот год состоятся выборы в ЕС.

В СМИ и ранее попадала информация, что союзники по НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника.

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Также отмечалось, что Джо Байден якобы лично уговаривал Йенса Столтенберга остаться на посту генсека НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.

Читайте больше в статье: НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.

Темы: НАТО
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