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П’яні вояки в Мелітополі обстріляли окупантів ФСБ – мер

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 16:16
П’яні вояки в Мелітополі обстріляли окупантів ФСБ – мер
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про стрілянину в місті між російськими військовими та окупаційною поліцією.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "У ніч з 15 на 16 червня п’яні військові, які заселились в одну з квартир багатоповерхівки на мікрорайоні, відкрили вогонь по ФСБшниках і військовій поліції, які приїхали їх вгамувати".

Деталі: Федоров нагадав, що минулого тижня окупаційна поліція влаштувала стрілянину з осетинами.

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За словами мера, росіяни влаштували з Мелітополя "кримінальну столицю окупованої Запорізької області".

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Теми: Мелітопольокупаціявійна
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