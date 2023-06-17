П’яні вояки в Мелітополі обстріляли окупантів ФСБ – мер

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про стрілянину в місті між російськими військовими та окупаційною поліцією.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "У ніч з 15 на 16 червня п’яні військові, які заселились в одну з квартир багатоповерхівки на мікрорайоні, відкрили вогонь по ФСБшниках і військовій поліції, які приїхали їх вгамувати".

Деталі: Федоров нагадав, що минулого тижня окупаційна поліція влаштувала стрілянину з осетинами.

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За словами мера, росіяни влаштували з Мелітополя "кримінальну столицю окупованої Запорізької області".