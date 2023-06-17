Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пьяные вояки в Мелитополе обстреляли оккупантов ФСБ - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 17 июня 2023, 16:16
Пьяные вояки в Мелитополе обстреляли оккупантов ФСБ - мэр
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о стрельбе в городе между российскими военными и оккупационной полицией.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "В ночь с 15 на 16 июня пьяные военные, которые заселились в одну из квартир многоэтажки на микрорайоне, открыли огонь по ФСБшникам и военной полиции, которые приехали их успокоить".

Детали: Федоров напомнил, что на прошлой неделе оккупационная полиция устроила стрельбу с осетинами.

Реклама:

По словам мэра, россияне устроили из Мелитополя "криминальную столицу оккупированной Запорожской области".

Темы: Мелитопольоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Мелитополь
В Мелитополе прогремело более 8 взрывов − мэр
В Мелитополе произошел взрыв на железной дороге, по которой россияне вывозят краденое – мэр
В оккупированном Мелитополе пытались подорвать “чиновника” вместе с авто
Последние новости
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
22:30
Защита от радиации: когда действительно нужна йодопрофилактика
22:14
Растрата на покупке генераторов: КГГА и прокуратура "скрестили копья"
21:48
Будущий посол Украины в Венгрии рассказал, что сделает с Орбаном при встрече
21:36
Гусева уволят с должности гендиректора "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: