Пьяные вояки в Мелитополе обстреляли оккупантов ФСБ - мэр
Суббота, 17 июня 2023, 16:16
Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о стрельбе в городе между российскими военными и оккупационной полицией.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "В ночь с 15 на 16 июня пьяные военные, которые заселились в одну из квартир многоэтажки на микрорайоне, открыли огонь по ФСБшникам и военной полиции, которые приехали их успокоить".
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Детали: Федоров напомнил, что на прошлой неделе оккупационная полиция устроила стрельбу с осетинами.
По словам мэра, россияне устроили из Мелитополя "криминальную столицу оккупированной Запорожской области".
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