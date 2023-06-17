Пьяные вояки в Мелитополе обстреляли оккупантов ФСБ - мэр

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о стрельбе в городе между российскими военными и оккупационной полицией.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "В ночь с 15 на 16 июня пьяные военные, которые заселились в одну из квартир многоэтажки на микрорайоне, открыли огонь по ФСБшникам и военной полиции, которые приехали их успокоить".

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Детали: Федоров напомнил, что на прошлой неделе оккупационная полиция устроила стрельбу с осетинами.

По словам мэра, россияне устроили из Мелитополя "криминальную столицу оккупированной Запорожской области".