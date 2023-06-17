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Данія готова передати Україні винищувачі F-16 за однієї умови

"Європейська правда"Субота, 17 червня 2023, 16:59

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Про це заявив в.о міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio 4.

"Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16", – сказав Поульсен.

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Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Данія замінює F-16 на більш сучасні винищувачі F-35.

Раніше Поульсен запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на території Данії.

За його словами, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Пвденній Ютландії – там розташовані данські винищувачі цього класу.

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При цьому Поульсен тоді заявляв, що запропонований план не означає, що Данія вже вирішила передати Україні свої винищувачі F-16.

Теми: ДаніяавіаСША
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