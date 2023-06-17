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Дания готова передать Украине истребители F-16 при одном условии

"Европейская правда"Суббота, 17 июня 2023, 16:59

Власти Дании готовы передать Украине истребители F-16, однако при условии одобрения США, которые производят эти самолеты.

Об этом заявил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio 4.

"Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16", – сказал Поульсен.

Дания имеет 43 истребителя F-16, 30 из которых активно используются. Однако сейчас Дания заменяет F-16 на более современные истребители F-35.

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Ранее Поульсен предложил организовать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 на территории Дании.

Разработанный совместно с Нидерландами план предусматривает обучение украинцев на F-16 на датской базе военно-воздушных сил Скрюдструп, что в Южной Ютландии – там расположены датские истребители этого класса.

При этом Поульсен тогда заявлял, что предложенный план не означает, что Дания уже решила передать Украине свои истребители F-16.

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Темы: ДанияавиаСША
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