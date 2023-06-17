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МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно

"Європейська правда"Субота, 17 червня 2023, 17:44
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
скріншот відео французького ТБ

Міністерство закордонних справ відреагувало на репортаж французького телеканалу TF1 з позицій російських окупаційних військ на захопленій території України.

Про це у Twitter написав речник українського МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

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"Репортаж TF1Info про те, що російські війська планують знищити ще більше міст на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики", – зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що цим репортажем французькі журналісти просувають наратив про "міць російської армії", чим паплюжать пам’ять тих, кого ця армія вбила.

Також представник українського МЗС додав, що журналісти потрапили на окуповані території України у незаконний спосіб.

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Нагадаємо, 15 червня на Youtube-каналі TF1 виклали репортаж, відзнятий на позиціях російських військових на окупованій території, без жодних згадок про ширший контекст війни Росії проти України.

У закадровій начитці жодного разу не згадали, хто є агресором у війні, та не згадують жодних фактів з ширшого контексту, окрім того, що російські військові очікують контрнаступу ЗСУ і довго готувалися до нього.

Теми: МЗСФранціявійнателебачення
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