МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно

Міністерство закордонних справ відреагувало на репортаж французького телеканалу TF1 з позицій російських окупаційних військ на захопленій території України.

Про це у Twitter написав речник українського МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

.@TF1Info’s report on Russian troops to destroy more cities in occupied areas of Ukraine hits new lows of journalism. They tout the so-called might of Russia’s military. This dishonors those it has killed. Moreover, @TF1Info visited occupied territories, violating Ukraine’s laws. Реклама: June 17, 2023

"Репортаж TF1Info про те, що російські війська планують знищити ще більше міст на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики", – зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що цим репортажем французькі журналісти просувають наратив про "міць російської армії", чим паплюжать пам’ять тих, кого ця армія вбила.

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Також представник українського МЗС додав, що журналісти потрапили на окуповані території України у незаконний спосіб.

Нагадаємо, 15 червня на Youtube-каналі TF1 виклали репортаж, відзнятий на позиціях російських військових на окупованій території, без жодних згадок про ширший контекст війни Росії проти України.

У закадровій начитці жодного разу не згадали, хто є агресором у війні, та не згадують жодних фактів з ширшого контексту, окрім того, що російські військові очікують контрнаступу ЗСУ і довго готувалися до нього.