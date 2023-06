МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно

Міністерство закордонних справ відреагувало на репортаж французького телеканалу TF1 з позицій російських окупаційних військ на захопленій території України.

Про це у Twitter написав речник українського МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

.@TF1Info’s report on Russian troops to destroy more cities in occupied areas of Ukraine hits new lows of journalism. They tout the so-called might of Russia’s military. This dishonors those it has killed. Moreover, @TF1Info visited occupied territories, violating Ukraine’s laws.