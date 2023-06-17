МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно

Министерство иностранных дел отреагировало на репортаж французского телеканала TF1 с позиций российских оккупационных войск на захваченной территории Украины.

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

.@TF1Info’s report on Russian troops to destroy more cities in occupied areas of Ukraine hits new lows of journalism. They tout the so-called might of Russia’s military. This dishonors those it has killed. Moreover, @TF1Info visited occupied territories, violating Ukraine’s laws. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 17, 2023

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"Репортаж TF1Info о том, что российские войска планируют уничтожить еще больше городов на оккупированных территориях Украины, пробивает новое дно журналистики", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что этим репортажем французские журналисты продвигают нарратив о "мощи российской армии", чем порочат память тех, кого эта армия убила.

Также представитель украинского МИД добавил, что журналисты попали на оккупированные территории Украины незаконным способом.

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Напомним, 15 июня на Youtube-канале TF1 выложили репортаж, снятый на позициях российских военных на оккупированной территории, без всяких упоминаний о более широком контексте войны России против Украины.

В закадровой начитке ни разу не упомянули, кто является агрессором в войне, и не упоминают никаких фактов из более широкого контекста, кроме того, что российские военные ожидают контрнаступления ВСУ и долго готовились к нему.