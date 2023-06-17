Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно

"Европейская правда"Суббота, 17 июня 2023, 17:44
МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно
скриншот видео французского ТВ

Министерство иностранных дел отреагировало на репортаж французского телеканала TF1 с позиций российских оккупационных войск на захваченной территории Украины.

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Реклама:

"Репортаж TF1Info о том, что российские войска планируют уничтожить еще больше городов на оккупированных территориях Украины, пробивает новое дно журналистики", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что этим репортажем французские журналисты продвигают нарратив о "мощи российской армии", чем порочат память тех, кого эта армия убила.

Также представитель украинского МИД добавил, что журналисты попали на оккупированные территории Украины незаконным способом.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 15 июня на Youtube-канале TF1 выложили репортаж, снятый на позициях российских военных на оккупированной территории, без всяких упоминаний о более широком контексте войны России против Украины.

В закадровой начитке ни разу не упомянули, кто является агрессором в войне, и не упоминают никаких фактов из более широкого контекста, кроме того, что российские военные ожидают контрнаступления ВСУ и долго готовились к нему.

Темы: МИДФранциявойнателевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Языковой омбудсмен выступил против переименования Запорожья

Литва передаст Украине 10 БТР M113 и боеприпасы

Резников заявил, что резервы на фронте еще не задействованы и есть успехи, которые не разглашают

видеоЗеленский: Записанные в Конституции слова перестали быть историей 

Все новости...
МИД
Кулеба впервые встретился с новой главой МИД Румынии
Кулеба впервые встретился с главой МИД Турции
МИД не подтверждает задержание украинского дипломата в Швейцарии
Последние новости
13:23
Определен директор Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины
13:13
В кабинетах абитуриентов опубликовали результаты НМТ-2023
13:11
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
13:09
НБУ улучшил прогноз потерь кредитного портфеля из-за войны войны с 30% до 20%
13:07
Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников
12:56
ЕС готовит новый механизм оборонных закупок, от которого выиграет также Украина
12:48
фотоУдар по Краматорску: россияне убили 10 человек, среди которых 3 ребенка
12:47
"Сенс Банк" после национализации может возглавить бывшая топ-менеджерка Приватбанка - Forbes
12:34
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
12:34
Телефон пропавшего без вести человека вышел на связь: что делать
Все новости...
Реклама: