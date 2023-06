МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно

Министерство иностранных дел отреагировало на репортаж французского телеканала TF1 с позиций российских оккупационных войск на захваченной территории Украины.

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

.@TF1Info’s report on Russian troops to destroy more cities in occupied areas of Ukraine hits new lows of journalism. They tout the so-called might of Russia’s military. This dishonors those it has killed. Moreover, @TF1Info visited occupied territories, violating Ukraine’s laws.