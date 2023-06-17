Путін запевняє африканців, що його логіка війни бездоганна й відповідає статуту ООН

Російський диктатор Володимир Путін запевняє африканську делегацію, що його логіка щодо війни проти України нібито є "бездоганною" з точки зору міжнародного права і статуту ООН.

Джерело: Путін на зустрічі з лідерами африканських країн, повідомляють російські агентства Інтерфакс і ТАСС

Пряма мова: "Саме київський режим розв'язав цю війну в 2014 році. Ми відповідно до 51 статті статуту ООН мали право надати їм (псевдореспублікам - ред.) допомогу, посилаючись на пункт про самооборону. Шановні колеги, ця логіка, яка була викладена, на мій погляд і погляд моїх колег і експертів, є бездоганною з точки зору міжнародного права і статуту ООН".

Реклама:

Деталі: За словами Путіна, Росія нібито мала право визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей відповідно до статуту ООН.

"Ці території мали право оголосити про свою незалежність. Значить, у нас виникло право їх визнати. Ми це зробили. А потім, підписавши з ними договір про дружбу і взаємодію, ми в повній відповідності зі статутом ООН мали право це сприяння їм надати", - сказав Путін.

Російський диктатор також повторював, що Україна, а не Росія відмовляється від "мирних переговорів".

ВІДЕО ДНЯ

Він навіть показав керівникам країн Африки парафований проєкт договору з Україною, який готувався в березні 2022 року в Стамбулі.

Путін також збрехав, що Росія нібито абсолютно легально вивозила дітей з України і ніколи не була проти їхнього возз'єднання з сім'ями.

Перед цим президент Сенегалу Макі Салл на зустрічі з Путіним заявив, що мирний діалог між Росією та Україною має бути побудований на принципах статуту ООН.

"Учора ми були в Києві і передали послання, розповіли про наші добрі послуги і вислухали також президента (України) Зеленського. Я зазначив, що діалог – це не виключена опція, хоча були названі умови і серед них – це дотримання Статуту ООН", – сказав він.

А президент ПАР Сиріл Рамафоса висунув план врегулювання війни, один із пунктів якого стосується депортованих до Росії дітей. "Ці діти повинні повернутися туди, звідки вони прибули - у свої домівки", - сказав Рамафоса.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Сенегалу Макі Салл, президент Коморських островів Отман Газалі, президент Замбії Хакаїнде Хічілема і прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі в суботу прибули до Санкт-Петербурга, щоб обговорити африканську "мирну ініціативу" щодо війни РФ проти України. Крім того, до складу делегації увійшли представники Уганди і Конго.

Що передувало: Напередодні африканська делегація відвідала Київ, де взяла участь у переговорах із президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський розкритикував риторику африканських лідерів, які називають війну Росії проти України "конфліктом" чи "кризою".

Президента також здивувало, що представники країн Африки наголошували на власних кризах щодо збіжжя та добрив, при цьому оминаючи результат війни в Україні. Тобто постійні російські ракетні та артилерійські обстріли, гибель цивільних та військових, екоцид, тощо.