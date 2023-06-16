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Президент ПАР заявив, що його не зупинили ракети від Путіна в "пошуку деескалації"

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 червня 2023, 23:41
Президент ПАР заявив, що його не зупинили ракети від Путіна в пошуку деескалації

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що, попри російські обстріли, які йому довелось пережити  в Україні 16 червня, він продовжить діалог із російським диктатором задля "деескалації".

Джерело: Рамафоса у п’ятницю в Києві за підсумками зустрічі лідерів африканських держав із президентом України Володимиром Зеленським

Пряма мова: "Запуск керованих ракет не стримує нас і не зупиняє нас від продовження закликів до дескалації. 

Ті події, які ми сьогодні (16 червня - ред.) побачили чи навіть відчули, вони якраз і роблять наші заклики до дескалації більш важливими і ми кажемо, що важливо, щоб обидві країни стали на дорогу до миру".

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Деталі: 17 червня лідери країн Африки зберуться в Росії, де зустрінуться із російським диктатором Володимиром Путіним. 

Зеленський розкритикував риторику африканських лідерів, які називають війну Росії проти України "конфліктом" чи "кризою".

Президента також здивувало, що представники країн Африки наголошували на власних кризах щодо збіжжя та добрив, при цьому оминаючи результат війни в Україні. Тобто постійні російські ракетні та артилерійські обстріли, гибель цивільних та військових, екоцид, тощо.

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Крім того, він наголосив, що проблеми із зерном в Африці стали не результатом "кризи", а результатом того, що Росія одноосібно заблокувала українські порти. Зеленський додав, що "зерновий коридор" запрацював лише після того як Україна повернула під контроль собі острів Зміїний та отримала відповідну зброю, щоб його втримати та захистити.

Пряма мова: "Деякі мої колеги продовжують називати цю війну кризою. І навіть зараз публічно вони продовжують це робити. Це їх право вибору, але це говорить про те, що ми по-різному оцінюємо ситуацію. Це не криза і це не загроза, це війна, наслідки якої – велика кількість криз і велика кількість реальностей, а не загроз".

На думку Зеленського, Путіна не зможуть змусити до миру простими розмовами: "Я вважаю, не можна хорошими словами чи добрими кроками щодо президента РФ зупинити його агресію. Я вважаю, навпаки, дипломатична ізоляція, показати, що весь світ розуміє, що він – агресор і терорист, його оточення – це військові злочинці, такі самі, як він я вважаю, що це може бути серйозним важелем і вплинути на його суспільство".

Деякі лідери країн Африки на пресконференції заявляли, що мир із окупантами не можливий без діалогу з ними та схиляли до цього президента України.

Зеленський заявив, що Україна не дасть себе використовувати чи схиляти.

Нагадаємо: 

  • 16 червня президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та інші африканські лідери відвідали Бучу Київської області.
  • Під час цього візиту російські окупанти випустили по Україні, зокрема Київщині, 12 ракет: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал"; 6 крилатих ракет "Калібр"; 2 розвідувальних БпЛА.

Теми: ПАРЗеленськийПутінвійна
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