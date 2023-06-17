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Путин уверяет африканцев, что его логика войны безупречна и соответствует уставу ООН

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 19:51
Путин уверяет африканцев, что его логика войны безупречна и соответствует уставу ООН
Владимир Путин, фото Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин уверяет африканскую делегацию, что его логика в отношении войны против Украины якобы является "безупречной" с точки зрения международного права и устава ООН.

Источник: Путин на встрече с лидерами африканских стран, сообщают российские агентства Интерфакс и ТАСС

Прямая речь: "Именно киевский режим развязал эту войну в 2014 году. Мы в соответствии с 51 статьей устава ООН имели право оказать им (псевдореспубликам – ред.) помощь, ссылаясь на пункт о самообороне. Уважаемые коллеги, эта логика, которая была изложена, на мой взгляд и взгляд моих коллег и экспертов является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН".

Детали: По словам Путина, Россия якобы имела право признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с уставом ООН.

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"Эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит, у нас возникло право их признать. Мы это сделали. А затем, подписав с ними договор о дружбе и взаимодействии, мы в полном соответствии с уставом ООН имели право это содействие им оказать", - сказал Путин.

Российский диктатор также повторял, что Украина, а не Россия отказывается от "мирных переговоров".

Он даже показал руководителям стран Африки парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле.

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Путин также соврал, что Россия якобы абсолютно легально вывозила детей с Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями.

Перед этим президент Сенегала Маки Салл на встрече с Путиным заявил, что мирный диалог между Россией и Украиной должен быть построен на принципах устава ООН.

"Вчера мы были в Киеве и передали послание, рассказали о наших добрых услугах и выслушали также президента (Украины) Зеленского. Я отметил, что диалог – это не исключенная опция, хотя были названы условия и среди них – это соблюдение Устава ООН", - сказал он.

А президент ЮАР Сирил Рамафоса выдвинул план по урегулированию войны, один из пунктов которого касается депортированных в Россию детей. "Эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли - в свои дома", - сказал Рамафоса.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали, президент Замбии Хакаинде Хичилема и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули в субботу прибыли в Санкт-Петербург, чтобы обсудить африканскую "мирную инициативу" по войне РФ против Украины. Кроме того, в состав делегации вошли представители Уганды и Конго.

Что предшествовало: Накануне африканская делегация посетила Киев, где приняла участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский раскритиковал риторику африканских лидеров, которые называют войну России против Украины "конфликтом" или "кризисом".

Президента также удивило, что представители стран Африки отмечали собственные кризисы относительно зерна и удобрений, при этом обходя результат войны в Украине. То есть постоянные российские ракетные и артиллерийские обстрелы, гибель гражданских и военных, экоцид и тому подобное.

Темы: ПутинвойнаАфрика
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