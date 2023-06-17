У Путіна заявили, що шансів у "зернової угоди" немає

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що шансів у "зернової угоди" немає, Москва не бачить підстав для її продовження.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю "Известиям", повідомляє російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Тут навряд чи можна передрікати якесь остаточне рішення, можна тільки констатувати, що якщо судити де-факто з того, що ми маємо, то шансів у цієї угоди немає".

Деталі: За словами Пєскова, угода передбачає "справу з боку договірних держав або об'єднань".

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"І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася Російської Федерації, зроблена так і не була", - сказав він.

"Тому якщо констатувати те, що ми зараз маємо, то, звичайно, перспектив немає, немає підстав для її продовження. Тому що досі те, що нам було обіцяно, не зроблено", - сказав Пєсков.

Що передувало: Раніше цього тижня президент РФ Володимир Путін заявив, що країни Заходу нібито вкотре обдурили Росію, не виконавши її вимоги в рамках "зернової угоди", і Москва думає про те, щоб із цієї угоди вийти.

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В середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

Згодом стало відомо, що Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що Чорноморська зернова ініціатива працюватиме без перешкод.