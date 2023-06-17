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У Путина заявили, что шансов у "зерновой сделки" нет

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 20:50
У Путина заявили, что шансов у зерновой сделки нет
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что шансов у "зерновой сделки" нет, Москва не видит оснований для ее продления.

Источник: Песков в интервью "Известиям", сообщает российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, можно только констатировать, что если судить де-факто по тому, что мы имеем, то шансов у этой сделки нет".

Детали: По словам Пескова, сделка подразумевает "дело со стороны договаривающихся государств или объединений".

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"И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась Российской Федерации, сделана так и не была", - сказал он.

"Поэтому если констатировать то, что мы сейчас имеем, то, конечно, перспектив нет, нет оснований для ее продления. Потому что до сих пор то, что нам было обещано, не сделано", - сказал Песков.

Что предшествовало: Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада якобы в очередной раз обманули Россию, не выполнив ее требования в рамках "зерновой сделки", и Москва думает о том, чтобы из этой сделки выйти.

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В середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на два месяца.

Впоследствии стало известно, что Киев может разрешить транзит российского аммиака через украинскую территорию, если получит гарантии от России и ООН, что Черноморская зерновая инициатива будет работать без помех.

Темы: Путинзерно
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