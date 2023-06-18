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Ворог гатив по прикордонню Сумщини, пошкодив телевежу та інші об’єкти

Ольга Глущенко Неділя, 18 червня 2023, 00:26
Ворог гатив по прикордонню Сумщини, пошкодив телевежу та інші об’єкти
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл громад прикордоння Сумської області, зафіксовано 119 вибухів.

Джерело військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

По Есманській громаді ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи) та міномету (16 вибухів).

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По Білопільській громадаі були мінометні обстріли (17 вибухів) та обстріли з артилерії (7 вибухів). Внаслідок артобстрілу пошкоджено телевежу.

По Миропільській громаді росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів). Внаслідок пошкоджено 1 приватне домоволодіння, 2 магазини, ЛЕП,  приміщення селищної ради, пасіку. Також був мінометний обстріл (6 вибухів).

Великописарівська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

ВІДЕО ДНЯ

По Дружбівській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).

У Хотінській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів). Внаслідок пошкоджено елеватор та обладнання.

По Шалигинській громаді був артилерійський обстріл (10 вибухів). Внаслідок пошкоджено адміністративну будівлю.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з міномету (10 вибухів) та гранатомету АГС (20 вибухів).

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).

Теми: Сумська областьобстріл
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