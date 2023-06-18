Ворог гатив по прикордонню Сумщини, пошкодив телевежу та інші об’єкти

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл громад прикордоння Сумської області, зафіксовано 119 вибухів.

Джерело військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

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По Есманській громаді ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи) та міномету (16 вибухів).

По Білопільській громадаі були мінометні обстріли (17 вибухів) та обстріли з артилерії (7 вибухів). Внаслідок артобстрілу пошкоджено телевежу.

По Миропільській громаді росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів). Внаслідок пошкоджено 1 приватне домоволодіння, 2 магазини, ЛЕП, приміщення селищної ради, пасіку. Також був мінометний обстріл (6 вибухів).

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Великописарівська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

По Дружбівській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).

У Хотінській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів). Внаслідок пошкоджено елеватор та обладнання.

По Шалигинській громаді був артилерійський обстріл (10 вибухів). Внаслідок пошкоджено адміністративну будівлю.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з міномету (10 вибухів) та гранатомету АГС (20 вибухів).

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).