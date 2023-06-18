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Враг бил по пограничью Сумщины, повредил телебашню и другие объекты

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 00:26
Враг бил по пограничью Сумщины, повредил телебашню и другие объекты
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение дня россияне совершили 21 обстрел общин приграничья Сумской области, зафиксировано 119 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады.

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По Эсманской громаде враг совершил обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва) и миномета (16 взрывов).

По Белопольской громаде были минометные обстрелы (17 взрывов) и обстрелы из артиллерии (7 взрывов). В результате артобстрела повреждена телебашня.

По Миропольской общине россияне ударили из артиллерии (7 взрывов). В результате повреждено 1 частное домовладение, 2 магазина, ЛЭП, помещение поселкового совета, пасеку. Также был минометный обстрел (6 взрывов).

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Великописаревская община: 6 мин сбросил враг на территорию громады.

По Дружбовской громаде был минометный обстрел (4 взрыва).

В Хотинской громаде зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов). В результате поврежден элеватор и оборудование.

По Шалыгинской громаде был артиллерийский обстрел (10 взрывов). В результате повреждено административное здание.

По Зноб-Новгородской громаде враг бил из миномета (10 взрывов) и гранатомета АГС (20 взрывов).

Середино-Будская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрел
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