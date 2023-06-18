Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг бил по пограничью Сумщины, повредил телебашню и другие объекты

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 00:26
Враг бил по пограничью Сумщины, повредил телебашню и другие объекты
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение дня россияне совершили 21 обстрел общин приграничья Сумской области, зафиксировано 119 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады.

По Эсманской громаде враг совершил обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва) и миномета (16 взрывов).

Реклама:

По Белопольской громаде были минометные обстрелы (17 взрывов) и обстрелы из артиллерии (7 взрывов). В результате артобстрела повреждена телебашня.

По Миропольской общине россияне ударили из артиллерии (7 взрывов). В результате повреждено 1 частное домовладение, 2 магазина, ЛЭП, помещение поселкового совета, пасеку. Также был минометный обстрел (6 взрывов).

Великописаревская община: 6 мин сбросил враг на территорию громады.

ВИДЕО ДНЯ

По Дружбовской громаде был минометный обстрел (4 взрыва).

В Хотинской громаде зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов). В результате поврежден элеватор и оборудование.

По Шалыгинской громаде был артиллерийский обстрел (10 взрывов). В результате повреждено административное здание.

По Зноб-Новгородской громаде враг бил из миномета (10 взрывов) и гранатомета АГС (20 взрывов).

Середино-Будская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографика Оккупанты передали под опеку более тысячи депортированных из Украины детей

Зеленский считает, что вагнеровцев в Беларуси будет мало для нападения на Украину

Одесского военкома с элитным имуществом в Испании уволили – Гуменюк

Нацкомиссия уточнила по переименованию Запорожья: решать – жителям

Рада приняла закон о доплатах военным

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

Все новости...
Сумская область
На Сумщине зафиксировали более ста взрывов за сутки, есть разрушения
Россияне за сутки 16 раз обстреляли Сумщину: погиб человек, ранен ребенок
Обстрелы Сумщины: кроме погибших отца и сына, ранены две женщины
Последние новости
19:52
Сводка Генштаба: РФ изо всех сил пытается остановить наступление Украины
19:51
Львовянину, которого задержали за кражи у детей, грозит до 8 лет тюрьмы
19:38
ОбновленоКонкурсная комиссия определила, кто возглавит АРМА. В TI уже ставят крест на учреждении
19:34
видеоДело главного палача "Изоляции" будет рассматриваться в суде еще несколько лет – Асеев
19:21
Байден: Путин проигрывает войну, он слабее, стал изгоем во всем мире
19:20
Часть Голосеевского района Киева без света из-за аварийного отключения – ДТЭК
19:19
Лидеры ЕС на саммите должны одобрить решение о гарантиях безопасности для Украины - СМИ
19:19
"Укрнафта" решила привлечь швейцарскую компанию ради современных технологий для увеличения добычи
19:15
В мае на РФ приходилось рекордные 46% импорта нефти Индией – Bloomberg
19:14
"Осколок застрял в мозге": во Львове лечат 28-летнего военного, раненого в Донецкой области
Все новости...
Реклама: