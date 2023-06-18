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На Чернігівщині росіяни "накрили" мінометним вогнем три населених пункти – ОК "Північ"

Ольга Глущенко Неділя, 18 червня 2023, 02:55
На Чернігівщині росіяни накрили мінометним вогнем три населених пункти – ОК Північ
фото ілюстративне: getty images

17 червня російські війська вчергове обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Джерело: ОК "Північ"

Деталі: Зокрема, в Чернігівській області зафіксовано 4 приходи в районі населеного пункту Галаганівка.

У районі Карповичів було 2 приходи.

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Крім того, зафіксовано 10 приходів в районі Архипівки.

Усі обстріли, за даними командування, росіяни здійснювали, ймовірно, з міномету 120 мм.

Теми: Чернігівська областьобстріл
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