На Чернігівщині росіяни "накрили" мінометним вогнем три населених пункти – ОК "Північ"
Неділя, 18 червня 2023, 02:55
17 червня російські війська вчергове обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.
Джерело: ОК "Північ"
Деталі: Зокрема, в Чернігівській області зафіксовано 4 приходи в районі населеного пункту Галаганівка.
У районі Карповичів було 2 приходи.
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Крім того, зафіксовано 10 приходів в районі Архипівки.
Усі обстріли, за даними командування, росіяни здійснювали, ймовірно, з міномету 120 мм.