На Черниговщине россияне "накрыли" минометным огнем три населенных пункта – ОК "Север"
Воскресенье, 18 июня 2023, 02:55
17 июня российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.
Источник: ОК "Север"
Детали: В частности, в Черниговской области зафиксировано 4 прихода в районе населенного пункта Галагановка.
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В районе Карповичей было 2 прихода.
Кроме того, зафиксировано 10 приходов в районе Архиповки.
Все обстрелы, по данным командования, россияне осуществляли, вероятно, из миномета 120 мм.
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