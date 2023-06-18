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На Черниговщине россияне "накрыли" минометным огнем три населенных пункта – ОК "Север"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 02:55
На Черниговщине россияне накрыли минометным огнем три населенных пункта – ОК Север
фото getty images

17 июня российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

Источник: ОК "Север"

Детали: В частности, в Черниговской области зафиксировано 4 прихода в районе населенного пункта Галагановка.

В районе Карповичей было 2 прихода.

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Кроме того, зафиксировано 10 приходов в районе Архиповки.

Все обстрелы, по данным командования, россияне осуществляли, вероятно, из миномета 120 мм.

Темы: Черниговская областьобстрел
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