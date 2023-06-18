На Черниговщине россияне "накрыли" минометным огнем три населенных пункта – ОК "Север"

17 июня российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

Источник: ОК "Север"

Детали: В частности, в Черниговской области зафиксировано 4 прихода в районе населенного пункта Галагановка.

Реклама:

В районе Карповичей было 2 прихода.

Кроме того, зафиксировано 10 приходов в районе Архиповки.

Все обстрелы, по данным командования, россияне осуществляли, вероятно, из миномета 120 мм.