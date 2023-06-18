Сили оборони знищили два вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога

За добу 17 червня та початок доби 18 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ударні вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131", один – "Ланцет".

Деталі: Повітряники додали, що також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

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Крім того, авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше 20 авіаційних ударів.