Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони знищили два вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога

Ольга Глущенко Неділя, 18 червня 2023, 07:52
Сили оборони знищили два вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога
фото: ПС ЗСУ

За добу 17 червня та початок доби 18 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ударні вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА  "Shahed-136/131", один –  "Ланцет".

Деталі: Повітряники додали, що також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Реклама:

Крім того, авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше 20 авіаційних ударів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: авіабезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний: Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, є просування

Міністр розкритикував ідею перейменування Запоріжжя: Рішення скасувати

фотоЗМІ ідентифікували росіян, які тримали Каховську ГЕС під час підриву

інфографіка Окупанти передали під опіку понад тисячу депортованих з України дітей − росЗМІ

Зеленський вважає, що вагнерівців у Білорусі буде замало для нападу на Україну

Одеського військкома з елітним майном в Іспанії звільнили — Гуменюк

Усі новини...
авіа
Вертоліт із "Z" за 12 млн доларів: "Беларускі Гаюн" розповів деталі падіння в Білорусі
У Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ
Американські бомбардувальники приземлилися у Швеції "вперше в сучасній історії"
Останні новини
02:58
У низці областей знову оголошено повітряну тривогу – ракетна небезпека
02:48
відеоСирський показав, як захисники зачищають ворожі позиції та беруть у полон окупанта
01:55
Ворог бив по Сумщині, скинув 4 міни
01:10
оновленоУ кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики
00:48
Зеленський: Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини
00:12
ЄС розкритикував демонтаж Боснії і Герцеговини боснійськими сербами
00:02
Ті, хто помагають Росії, заслуговують максимального покарання − Зеленський
23:44
відео Сина президента Сербії в Косово змусили зняти футболку з провокаційним написом
23:32
Суровікіна заарештували після заколоту ПВК Вагнер − ЗМІ
23:15
відео Асєєв пояснив, чому його фонд із пошуку воєнних злочинців майже не має інформаторів
Усі новини...
Реклама: