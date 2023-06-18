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Сили оборони знищили два вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога

Ольга Глущенко Неділя, 18 червня 2023, 07:52
Сили оборони знищили два вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога
фото: ПС ЗСУ

За добу 17 червня та початок доби 18 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ударні вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА  "Shahed-136/131", один –  "Ланцет".

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Деталі: Повітряники додали, що також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Крім того, авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше 20 авіаційних ударів.

Теми: авіабезпілотникивійна
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