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Силы обороны уничтожили два вертолета Ка-52 и 12 беспилотников врага

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 07:52
Силы обороны уничтожили два вертолета Ка-52 и 12 беспилотников врага
фото: ВС ВСУ

За сутки 17 июня и начало суток 18 июня противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожено два ударных вертолета Ка-52 и 12 беспилотников врага.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки 17 июня и начало текущих суток 18 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожено два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БПЛА "Shahed-136/131", один – "Ланцет".

Детали: Воздушники добавили, что также за прошедшие и текущие сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

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Кроме того, авиация Воздушных Сил ВС Украины осуществила десятки самолето-вылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более 20 авиационных ударов.

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Темы: авиабеспилотникивойна
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