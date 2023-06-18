Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава Міноборони ФРН про ідею "ненасильницького" опору України: Скажіть це людям у Бучі

"Європейська правда"Неділя, 18 червня 2023, 08:38

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на слова єпископського вікарія Оснабрюцької єпархії Тео Пауля, який заявив, що Україна може чинити опір російській агресії "ненасильницьки".

Як пише "Європейська правда", про це німецький міністр сказав під час виступу на екуменічному церковному з'їзді в місті Оснабрюк, повідомляє DW.

"Скажіть про це людям у Бучі. Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті", – підкреслив Пісторіус.

Реклама:

За його словами, припинення постачання зброї Києву означало б швидкий кінець війни, "але це був би також і кінець для України".

Водночас Пісторіус сказав, що в перспективі підтримує ідею миру, однак яким шляхом до нього прийти, має вирішувати Україна.

Єпископський вікарій католицької Оснабрюкської єпархії Тео Пауль висловив думку, що після початку повномасштабної агресії РФ проти України "занадто багато людей перейнялися логікою війни", яка вже "заподіяла нам стільки зла в минулому".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Пісторіус заявляв, що вимоги негайного припинення бойових дій в Україні наразі недоцільні, оскільки це означатиме успіх Росії.

Теми: Бучавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Буча
"Заслуговують бути не забутими". Історія перепоховання добровольців, які захищали Бучу
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Як іде відбудова громад Бучанського району за рік після деокупації
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: