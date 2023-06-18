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Глава Міноборони ФРН про ідею "ненасильницького" опору України: Скажіть це людям у Бучі

"Європейська правда"Неділя, 18 червня 2023, 08:38

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на слова єпископського вікарія Оснабрюцької єпархії Тео Пауля, який заявив, що Україна може чинити опір російській агресії "ненасильницьки".

Як пише "Європейська правда", про це німецький міністр сказав під час виступу на екуменічному церковному з'їзді в місті Оснабрюк, повідомляє DW.

"Скажіть про це людям у Бучі. Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті", – підкреслив Пісторіус.

За його словами, припинення постачання зброї Києву означало б швидкий кінець війни, "але це був би також і кінець для України".

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Водночас Пісторіус сказав, що в перспективі підтримує ідею миру, однак яким шляхом до нього прийти, має вирішувати Україна.

Єпископський вікарій католицької Оснабрюкської єпархії Тео Пауль висловив думку, що після початку повномасштабної агресії РФ проти України "занадто багато людей перейнялися логікою війни", яка вже "заподіяла нам стільки зла в минулому".

Раніше Пісторіус заявляв, що вимоги негайного припинення бойових дій в Україні наразі недоцільні, оскільки це означатиме успіх Росії.

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Теми: Бучавійна
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