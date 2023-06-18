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Глава Минобороны ФРГ о "ненасильственном" сопротивлении Украины: Скажите это людям в Буче

"Европейская правда"Воскресенье, 18 июня 2023, 08:38

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на слова епископского викария Оснабрюкской епархии Тео Пауля, который заявил, что Украина может сопротивляться российской агрессии "ненасильственно".

Как пишет "Европейская правда", об этом немецкий министр сказал во время выступления на экуменическом церковном съезде в городе Оснабрюк, сообщает DW.

"Скажите об этом людям в Буче. Я не могу говорить им о ненасильственном сопротивлении, у меня на глаза наворачиваются слезы ярости", – подчеркнул Писториус.

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По его словам, прекращение поставок оружия Киеву означало бы бы быстрый конец войны, "но это был бы также и конец для Украины".

В то же время Писториус сказал, что в перспективе поддерживает идею мира, однако каким путем к нему прийти, должна решать Украина.

Епископский викарий католической Оснабрюкской епархии Тео Пауль выразил мнение, что после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины "слишком много людей прониклись логикой войны", которая уже "причинила нам столько зла в прошлом".

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Ранее Писториус заявлял, что требования немедленного прекращения боевых действий в Украине сейчас не являются целесообразными, поскольку это будет означать успех России.

Темы: Бучавойна
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