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Розвідка Естонії: Ми не побачимо контрнаступу України в найближчий тиждень

"Європейська правда"Неділя, 18 червня 2023, 12:23

Українські Збройні сили продовжують першу фазу своєї наступальної операції, а саме, проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях російських окупаційних військ.

Як пише "Європейська правда", про це заявив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.

"Очевидно, що ініціатива зараз в руках Збройних сил України, а це означає, що вони обирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника", – зазначив він.

У свою чергу РФ намагатиметься максимально знищити наступальні можливості України, використовуючи для цього артилерію, мінні поля, а також удари з повітря, сказав Гросберг.

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Начальник естонської розвідки наголосив, що останні дев'ять місяців РФ витратила на розбудову своєї оборони на захоплених територіях, тож Україна не поспішає із своїм контрнаступом.

"З цієї причини, а також для того, щоб не йти на зайві ризики, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і тихо, оскільки і людські, і технічні ресурси, по суті, на вагу золота", – продовжив він.

Гросберг зауважив, що наступного тижня продовжиться пошук слабких місць у російських лініях і, ймовірно, по всій лінії фронту.

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"Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів", – підсумував він.

Президент Чехії Петр Павел раніше заявив, що Україна ще не розпочала повномасштабного контрнаступу, але перші операцій Сил оборони на кількох напрямках є його "помірним початком".

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні. 

Теми: Естоніярозвідкавійна
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