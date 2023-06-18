Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Естонії: Ми не побачимо контрнаступу України в найближчий тиждень

"Європейська правда"Неділя, 18 червня 2023, 12:23

Українські Збройні сили продовжують першу фазу своєї наступальної операції, а саме, проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях російських окупаційних військ.

Як пише "Європейська правда", про це заявив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.

"Очевидно, що ініціатива зараз в руках Збройних сил України, а це означає, що вони обирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника", – зазначив він.

Реклама:

У свою чергу РФ намагатиметься максимально знищити наступальні можливості України, використовуючи для цього артилерію, мінні поля, а також удари з повітря, сказав Гросберг.

Начальник естонської розвідки наголосив, що останні дев'ять місяців РФ витратила на розбудову своєї оборони на захоплених територіях, тож Україна не поспішає із своїм контрнаступом.

"З цієї причини, а також для того, щоб не йти на зайві ризики, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і тихо, оскільки і людські, і технічні ресурси, по суті, на вагу золота", – продовжив він.

ВІДЕО ДНЯ

Гросберг зауважив, що наступного тижня продовжиться пошук слабких місць у російських лініях і, ймовірно, по всій лінії фронту.

"Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів", – підсумував він.

Президент Чехії Петр Павел раніше заявив, що Україна ще не розпочала повномасштабного контрнаступу, але перші операцій Сил оборони на кількох напрямках є його "помірним початком".

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні. 

Теми: Естоніярозвідкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Глава Міноборони ФРН про ідею "ненасильницького" опору України: Скажіть це людям у Бучі
Дев’ять українських областей були під обстрілом за добу
Розвідка Британії: РФ зараз зазнає найвищих втрат з моменту розпалу битви за Бахмут
На Таврійському напрямку росіяни втратили чотири роти за добу – Тарнавський
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: