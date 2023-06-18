Разведка Эстонии: Мы не увидим контрнаступления Украины в ближайшую неделю

Украинские Вооруженные силы продолжают первую фазу своей наступательной операции, а именно, проведение разведки с целью поиска слабых мест в оборонительных позициях российских оккупационных войск.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.

"Очевидно, что инициатива сейчас в руках Вооруженных сил Украины, а это означает, что они выбирают время, место и средства, которыми они будут атаковать подразделения противника", – отметил он.

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В свою очередь РФ будет пытаться максимально уничтожить наступательные возможности Украины, используя для этого артиллерию, минные поля, а также удары с воздуха, сказал Гросберг.

Начальник эстонской разведки подчеркнул, что последние девять месяцев РФ потратила на развитие своей обороны на захваченных территориях, поэтому Украина не спешит со своим контрнаступлением.

"По этой причине, а также для того, чтобы не идти на лишние риски, украинцы подходят к своей операции более методично, более осторожно и тихо, поскольку и человеческие, и технические ресурсы, по сути, на вес золота", – продолжил он.

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Гросберг отметил, что на следующей неделе продолжится поиск слабых мест в российских линиях и, вероятно, по всей линии фронта.

"Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней", – подытожил он.

Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что Украина еще не начала полномасштабного контрнаступления, но первые операций Сил обороны на нескольких направлениях является его "умеренным началом".

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока рано делать выводы относительно того, станет ли украинское контрнаступление поворотным в войне.