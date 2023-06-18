Окупанти заявили, що ЗСУ контролюють П'ятихатки на Запоріжжі, але потім передумали

Російська окупаційна "влада" скаржиться, що Збройні сили взяли під контроль П'ятихатки, повідомив колаборант і так званий "губернатор" окупованих частин Запорізької області Володимир Рогов.

Джерело: Рогов у Telegram, Міноборони РФ

Пряма мова Рогова: "ЗСУ вдалося взяти його (П'ятихатки - ред.) під оперативний контроль.

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"Хвильові" наступи противника, попри колосальні втрати, дали свій результат".

Деталі: Окупанти заявили, нібито в П'ятихатки висунулися резерви ЗСУ - велика кількість піхоти і кілька одиниць бронетехніки.

Колаборант також скаржиться, що якщо Україна закріпиться в П'ятихатках, вона спробує завдати удару в напрямку Жереб'янки, а це призведе до наступу ЗСУ на Василівку.

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Збройні сили станом на обід 18 червня не повідомляють про успіхи у П'ятихатках.

Оновлено: Пізніше російське Міноборони заявило, що нібито атака ЗСУ на П'ятихатки була відбита окупантами.

"Відбито атаку на населений пункт П'ятихатки. Знищено більше десятка танків, бронеавтомобілі та живу силу ЗСУ", - сказав начальник прес-центру угруповання окупаційних військ "Восток" Олег Чехов.