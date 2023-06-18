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Оккупанты заявили, что ВСУ контролируют Пятихатки в Запорожье, но потом передумали

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 18:17
Оккупанты заявили, что ВСУ контролируют Пятихатки в Запорожье, но потом передумали
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Российские оккупационные "власти" жалуются, что Вооруженные силы взяли под контроль Пятихатки, сообщил коллаборант и так называемый "губернатор" оккупированных частей Запорожской области Владимир Рогов.

Источник: Рогов в Telegram, Минобороны РФ

Прямая речь Рогова: "ВСУ удалось взять его (Пятихатки — ред.) под оперативный контроль.

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"Волновые" наступления противника, несмотря на колоссальные потери, дали свой результат".

Детали: Оккупанты заявили, якобы в Пятихатки выдвинулись резервы ВСУ – большое количество пехоты и несколько единиц бронетехники.

Коллаборант также жалуется, что если Украина закрепится в Пятихатках, она попытается нанести удар в направлении Жеребянки, а это приведет к наступлению ВСУ на Васильевку.

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Вооруженные силы по состоянию на обед 18 июня не сообщают об успехах в Пятихатках.

Обновлено: Позже российское Минобороны заявило, что якобы атака ВСУ на Пятихатки была отражена оккупантами.

"Отражена атака на населенный пункт Пятихатки. Уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки оккупационных войск "Восток" Олег Чехов.

Темы: Запорожская областьВооруженные силыдеоккупациявойна
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