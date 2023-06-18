Глава Пентагону домовився про переговори Резнікова з міністром оборони Ізраїлю – ЗМІ

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант найближчими днями проведе телефонні переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це виданню Axios розповіли два ізраїльських високопосадовці в оборонному відомстві, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, про переговори просив глава Пентагону Ллойд Остін.

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Зокрема, за даними видання, під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі Остін запитав Галанта, чи не поговорить він зі своїм українським колегою і чи не зробить він більше, щоб допомогти Україні.

Водночас, як розповіли ізраїльські посадовці, Галант сказав Остіну, що Ізраїль не надаватиме Україні летальної зброї.

Це буде перша телефонна розмова Резнікова і Галанта з моменту вступу ізраїльського міністра на посаду понад п'ять місяців тому.

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Уряд Ізраїлю обережно підходить до війни в Україні, сподіваючись не створювати напруження у відносинах з Росією і не зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії. Однак у Пентагоні наполягають на тому, щоб Ізраїль надав Україні більшу підтримку.

Неназваний український посадовець також підтвердив плани провести розмову між Резніковим і Галантом.

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