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Глава Пентагону домовився про переговори Резнікова з міністром оборони Ізраїлю – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 18 червня 2023, 14:28

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант найближчими днями проведе телефонні переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це виданню Axios розповіли два ізраїльських високопосадовці в оборонному відомстві, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, про переговори просив глава Пентагону Ллойд Остін.

Зокрема, за даними видання, під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі Остін запитав Галанта, чи не поговорить він зі своїм українським колегою і чи не зробить він більше, щоб допомогти Україні.

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Водночас, як розповіли ізраїльські посадовці, Галант сказав Остіну, що Ізраїль не надаватиме Україні летальної зброї.

Це буде перша телефонна розмова Резнікова і Галанта з моменту вступу ізраїльського міністра на посаду понад п'ять місяців тому.

Уряд Ізраїлю обережно підходить до війни в Україні, сподіваючись не створювати напруження у відносинах з Росією і не зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії. Однак у Пентагоні наполягають на тому, щоб Ізраїль надав Україні більшу підтримку.

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Неназваний український посадовець також підтвердив плани провести розмову між Резніковим і Галантом.

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Теми: РезніковСШАІзраїльвійна
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