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Глава Пентагона договорился о переговорах Резникова с министром обороны Израиля - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 18 июня 2023, 14:28

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ближайшие дни проведет телефонные переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом изданию Axios рассказали два израильских чиновника в оборонном ведомстве, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, о переговорах просил глава Пентагона Ллойд Остин.

В частности, по данным издания, во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе Остин спросил Галанта, не поговорит ли он со своим украинским коллегой и не сделает ли он больше, чтобы помочь Украине.

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В то же время, как рассказали израильские чиновники, Галант сказал Остину, что Израиль не будет предоставлять Украине летальное оружие.

Это будет первый телефонный разговор Резникова и Галанта с момента вступления израильского министра в должность более пяти месяцев назад.

Правительство Израиля осторожно подходит к войне в Украине, надеясь не создавать напряжение в отношениях с Россией и не навредить интересам безопасности Израиля в Сирии. Однако в Пентагоне настаивают на том, чтобы Израиль оказал Украине большую поддержку.

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Неназванный украинский чиновник также подтвердил планы провести разговор между Резниковым и Галантом.

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Темы: РезниковСШАИзраильвойна
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