Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Пентагона договорился о переговорах Резникова с министром обороны Израиля - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 18 июня 2023, 14:28

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ближайшие дни проведет телефонные переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом изданию Axios рассказали два израильских чиновника в оборонном ведомстве, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, о переговорах просил глава Пентагона Ллойд Остин.

Реклама:

В частности, по данным издания, во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе Остин спросил Галанта, не поговорит ли он со своим украинским коллегой и не сделает ли он больше, чтобы помочь Украине.

В то же время, как рассказали израильские чиновники, Галант сказал Остину, что Израиль не будет предоставлять Украине летальное оружие.

Это будет первый телефонный разговор Резникова и Галанта с момента вступления израильского министра в должность более пяти месяцев назад.

ВИДЕО ДНЯ

Правительство Израиля осторожно подходит к войне в Украине, надеясь не создавать напряжение в отношениях с Россией и не навредить интересам безопасности Израиля в Сирии. Однако в Пентагоне настаивают на том, чтобы Израиль оказал Украине большую поддержку.

Неназванный украинский чиновник также подтвердил планы провести разговор между Резниковым и Галантом.

Читайте также: НАТО готовит деньги и снаряды: на чем сосредоточился Альянс во время контрнаступления Украины.

Темы: РезниковСШАИзраильвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: