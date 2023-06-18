Кулеба після заяви Пєскова про "демілітаризацію" України очікує наступних серій
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після заяви прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова щодо нібито виконання задачі "демілітаризації" України переконаний, що Володимир Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом.
Джерело: Кулеба у Facebook
Деталі: У суботу Пєсков заявив, що міфічна задача РФ щодо "демілітаризації" України фактично "багато в чому виконана".
Дослівно Кулеба: "У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи".
Більше деталей: Кулеба наголосив, що Україна права, коли говорить партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом.
"Головне для партнерів – не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде", –підкреслив міністр.