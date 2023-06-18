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Кулеба після заяви Пєскова про "демілітаризацію" України очікує наступних серій

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 16:20
Кулеба після заяви Пєскова про демілітаризацію України очікує наступних серій
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З FACEBOOK

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після заяви прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова щодо нібито виконання задачі "демілітаризації" України переконаний, що Володимир Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом.

Джерело: Кулеба у Facebook

Деталі: У суботу Пєсков заявив, що міфічна задача РФ щодо "демілітаризації" України фактично "багато в чому виконана".

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Дослівно Кулеба: "У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи".

Більше деталей: Кулеба наголосив, що Україна права, коли говорить партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом.

"Головне для партнерів – не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде", –підкреслив міністр.

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Теми: Кулеба ДмитроПутінРосіявійна
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