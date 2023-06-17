У Путіна вирішили, що виконали завдання "демілітаризації" України

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що завдання країни-агресора з міфічної "демілітаризації" України нібито вже багато в чому виконано.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю RT Arabic, повідомляє пропагандистське агентство ТАСС

Пряма мова: "Дійсно, Україна була сильно мілітаризована на момент початку СВО (спеціальної військової операції, як у РФ називають війну проти України – ред.). І, як учора сказав [президент Росії Володимир] Путін, одним із завдань була демілітаризація України.

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Фактично це завдання багато в чому виконано. Дедалі менше і менше своєї зброї Україна використовує. І все більше і більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу".

Деталі: Пєсков також заявив, що країни НАТО під керівництвом США нібито дедалі більше "влазять" у "конфлікт", тобто в захист України від загарбницької війни РФ.

Пряма мова: "Країни Заходу, а саме Північноатлантичного альянсу під керівництвом того ж таки Вашингтона, дедалі більше прямо й опосередковано влазять у цей конфлікт. Вони втручаються в цей конфлікт і стають стороною конфлікту. Звичайно ж, це призводить до того, що конфлікт затягується за часом. Це призводить до того, що ситуація в Європі стає більш напруженою, непередбачуваною. І, звісно, це зобов'язує Росію до того, щоб застосовувати більш рішучі заходи для забезпечення безпеки людей на Донбасі та безпеки РФ".

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Що передувало: 16 червня Путін заявив, що "у Росії є повне право вважати поставлене завдання денацифікації України одним із ключових".

13 червня Путін зробив суперечливу заяву про цілі нападу Росії на Україну: вони в нього одночасно і змінюються, і не змінюються. Тоді ж він заявив, що питання "демілітаризації" України продовжує стояти "в практичному плані".

На виправдання прямого вторгнення на українську територію в лютому 2022 року Кремль заявляв про завдання "денацифікації та демілітаризації" України. Після цього умовні "цілі СВО" для виправдання війни з Україною неодноразово змінювалися в риториці окупантів.