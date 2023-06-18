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Кулеба после заявления Пескова о "демилитаризации" Украины ожидает следующих серий

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 16:20
Кулеба после заявления Пескова о демилитаризации Украины ожидает следующих серий
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО С FACEBOOK

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о якобы выполнении задачи "демилитаризации" Украины убежден, что Владимир Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и Украины в целом.

Источник: Кулеба в Facebook

Детали: В субботу Песков заявил, что мифическая задача РФ по "демилитаризации" Украины фактически "во многом выполнена".

Дословно Кулеба: "В следующих сериях: Фактически, все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда".

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Больше деталей: Кулеба отметил, что Украина права, когда говорит партнерам, что Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и Украины в целом.

"Главное для партнеров – не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна. А мы ежедневно работаем над новым оружием для сил обороны Украины, над укреплением мировой коалиции в поддержку Формулы мира и над восстановлением Украины. Все это будет", – подчеркнул министр.

Темы: Кулеба ДмитрийПутинРосcиявойна
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