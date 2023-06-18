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ДСНС попереджає про грози, град і шквали в низці областей

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 17:01
ДСНС попереджає про грози, град і шквали в низці областей
ілюстративне фото Pixabay

ДСНС попереджає про грози, град та шквали у понеділок у багатьох українських областях.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки – жовтий)".

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Деталі: Рятувальники закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Також ДСНС наполегливо радить туристам утриматися від походів у гори на Прикарпатті через негоду.

Через сильні дощі було розмито проїжджу частину дороги місцевого значення у Верховинському районі. Наразі залишається ускладнений проїзд до сіл Пробійнівка і Грамотне Білоберізької ТГ, а також проводяться роботи щодо відновлення проїзду до села Явірник та прикордонної застави Шибени. 

ВІДЕО ДНЯ

У Надвірнянському районі було пошкоджено транспортне сполучення до с. Вороненко Поляницької ТГ зі сторони Ворохти. Протягом ночі дорожні служби проводили відновлювальні роботи, щоб забезпечити проїзд транспорту.

У Івано-Франківському районі в селі Кричка Солотвинської ТГ було пошкоджено ділянку дороги на вул. І.Франка, через що був відсутній проїзд до 5-ти житлових будинків. Після спаду рівня води заплановано провести роботи з очищення русла місцевої водойми.

Що передувало: На Прикарпатті паводки розмили дороги у кількох районах.

Теми: ДСНСпогода
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