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ГСЧС предупреждает о грозах, граде и шквалах в ряде областей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 17:01
ГСЧС предупреждает о грозах, граде и шквалах в ряде областей
иллюстративное фото Pixabay

ГСЧС предупреждает о грозах, граде и шквалах в понедельник во многих украинских областях.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы, днем в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый)".

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Детали: Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Также ГСЧС настоятельно советует туристам воздержаться от походов в горы на Прикарпатье из-за непогоды.

Из-за сильных дождей была размыта проезжая часть дороги местного значения в Верховинском районе. Сейчас остается затруднен проезд к селам Пробийновка и Грамотное Белоберезской ТГ, а также проводятся работы по восстановлению проезда к селу Яворник и пограничной заставе Шибены. 

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В Надворнянском районе было повреждено транспортное сообщение в с. Вороненко Поляницкой ТГ со стороны Ворохты. В течение ночи дорожные службы проводили восстановительные работы, чтобы обеспечить проезд транспорта.

В Ивано-Франковском районе в селе Кричка Солотвинской ТГ был поврежден участок дороги на ул. И.Франко, из-за чего отсутствовал проезд к 5-ти жилым домам. После спада уровня воды запланировано провести работы по очистке русла местного водоема.

Что предшествовало: На Прикарпатье паводки размыли дороги в нескольких районах.

Темы: ГСЧСпогода
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