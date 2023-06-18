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Сили оборони збили ще один ворожий вертоліт Ка-52

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 19:11
Сили оборони збили ще один ворожий вертоліт Ка-52
ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ в Facebook

Сили оборони в неділю пообіді збили ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно Генштаб: "Сьогодні пообіді збито ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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Деталі: Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російський гелікоптер збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Що передувало: За добу 17 червня та початок доби 18 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ударні вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога.

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Теми: Генштабавіавійна
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