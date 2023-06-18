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Силы обороны сбили еще один вражеский вертолет Ка-52

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 19:11
Силы обороны сбили еще один вражеский вертолет Ка-52
иллюстративное фото со страницы Генштаба ВСУ в Facebook

Силы обороны в воскресенье после обеда сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: Генеральный штаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Сегодня после обеда сбит еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Бюджет РФ недосчитается еще около 16 млн. долларов США".

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Детали: Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что российский вертолет сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Что предшествовало: За сутки 17 июня и начало суток 18 июня противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожено два ударных вертолета Ка-52 и 12 беспилотников врага.

Темы: Генштабавиавойна
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