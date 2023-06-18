Пригожин заявив, що 32 тисячі колишніх засуджених повернулися додому з війни в Україні

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 32 тисячі бойовиків ПВК із числа раніше засуджених повернулися додому після закінчення контракту.

Джерело: коментар Пригожина, поширений його прес-службою

Пряма мова: "На 18 червня 2023 року вибуло додому по закінченню контракту 32 тисячі осіб з числа раніше засуджених, які брали участь у СВО на території "ЛНР" і "ДНР" у лавах ПВК "Вагнер"".

Деталі: За словами Пригожина, цими колишніми засудженими, які закінчили контракт, скоєно 83 злочини, що нібито у 80 разів менше, ніж в осіб, які звільняються з місць позбавлення волі за аналогічний період без укладення контракту з ПВК "Вагнер".

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