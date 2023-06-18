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Пригожин заявил, что 32 тысячи бывших осужденных вернулись домой с войны в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 23:29
Пригожин заявил, что 32 тысячи бывших осужденных вернулись домой с войны в Украине
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ "КОНКОРД"

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 32 тысячи боевиков ЧВК из числа ранее осужденных вернулись домой по окончанию контракта.

Источник: комментарий Пригожина, распространенный его пресс-службой

Прямая речь: "На 18 июня 2023 года убыло домой по окончанию контракта 32 тысячи лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в СВО на территории "ЛНР" и "ДНР" в рядах ЧВК "Вагнер"".

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Детали: По словам Пригожина, этими закончившими контракт бывшими осужденными совершено

83 преступления, что якобы в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК "Вагнер".

Темы: ВагнервойнаРосcияПригожин
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