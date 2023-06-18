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Обстріли Сумщини: окрім загиблих батька та сина, поранено двох жінок

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 23:48
Обстріли Сумщини: окрім загиблих батька та сина, поранено двох жінок
ілюстративне фото Укравтодору

Внаслідок обстрілів Сумщини у неділю, окрім загиблих батька та сина в Білопіллі, дістали поранень іще дві жінки в Великописарівській громаді.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Деталі: Протягом для росіяни здійснили 33 обстріли прикордоння. Зафіксовано 223 вибухи. Обстрілів зазнали обстрілів Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.

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Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл (6 вибухів), обстріл з міномету (5 вибухів), гранатомету АГС (3 вибухи) та РСЗВ (12 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (20 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів поранення отримали 2 цивільні жінки, одну з діагнозом осколкове поранення плеча доставлено до медичного закладу, другій надано медичну допомогу на місці. Також внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові домоволодіння. також пошкоджено приватне житлове домоволодіння. Також були обстріли з мінометів (7 вибухів) та гранатомету АГС (15 вибухів).

Юнаківська громада: артилерійський обстріл (8 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

Білопільська громада: росіяни били з артилерії (22 вибухи). Внаслідок одного артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та господарське приміщення, 1 автомобіль та телевежу. Внаслідок ще одного артобстрілу загинуло 2 цивільні особи (доросла людина та дитина, батько та син). Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та три магазини, хлібний кіоск.

Також були мінометні обстріли – 26 вибухів.

Ворожбянська громада: був артилерійський обстріл (11 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки.

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (20 вибухів).

Хотінська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.

Миропільська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання гранат Ф-1 (3 вибухи).

Миколаївська громада: був мінометний обстріл (10 вибухів).

Глухівська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (13 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено трансформаторну підстанцію та приміщення цеху одного з підприємств. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, гараж, газову трубу побутового газопостачання, ЛЕП, автомобіль. Також був обстріл з ствольної артилерії (15 вибухів).

Новослобідська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Теми: Сумська областьвійна
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