Обстрелы Сумщины: кроме погибших отца и сына, ранены две женщины

В результате обстрелов Сумщины в воскресенье, кроме погибших отца и сына в Белополье, получили ранения еще две женщины в Великописаревской общине.

Источник: Сумская областная военная администрация

Детали: В течение для россияне совершили 33 обстрела приграничья. Зафиксировано 223 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Глуховская, Новослободская, Великописаревская общины.

Середино-Будская община: был артиллерийский обстрел (6 взрывов), обстрел из миномета (5 взрывов), гранатомета АГС (3 взрыва) и РСЗО (12 взрывов).

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Великописаревская община: осуществлены артиллерийские обстрелы (20 взрывов). В результате одного из артобстрелов ранения получили 2 гражданские женщины, одну с диагнозом осколочное ранение плеча доставили в медицинское учреждение, второй оказана медицинская помощь на месте. Также в результате обстрела повреждены два частных жилых домовладения. Также повреждено частное жилое домовладение. Также были обстрелы из минометов (7 взрывов) и гранатомета АГС (15 взрывов).

Юнаковская община: артиллерийский обстрел (8 взрывов).

Белопольская община: россияне били из артиллерии (22 взрыва). В результате одного артобстрела повреждены многоквартирный жилой дом и хозяйственное помещение, 1 автомобиль и телебашня. В результате еще одного артобстрела погибли 2 гражданских лица (взрослый и ребенок, отец и сын). Повреждены многоквартирный жилой дом и три магазина, хлебный киоск.

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Также были минометные обстрелы – 26 взрывов.

Ворожбянская община: был артиллерийский обстрел (11 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены два многоквартирных жилых дома.

Краснопольская община: осуществлен минометный обстрел (20 взрывов).

Хотинская община: 12 мин сбросил враг на территорию громады.

Миропольская община: с вражеского БпЛА осуществлен сброс гранат Ф-1 (3 взрыва).

Николаевская община: был минометный обстрел (10 взрывов).

Глуховская община: россияне осуществили минометный обстрел (13 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены трансформаторная подстанция и помещение цеха одного из предприятий. В результате еще одного обстрела повреждены два многоквартирных жилых дома, гараж, газовая труба бытового газоснабжения, ЛЭП, автомобиль. Также был обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов).

Новослободская община: 5 мин сбросил враг на территорию общины.