Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Маріуполі суттєво зросла смертність серед цивільних – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 01:04
В окупованому Маріуполі суттєво зросла смертність серед цивільних – ЦНС
РОЗБОМБЛЕНИЙ РОСІЄЮ МАРІУПОЛЬ. ФОТО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З TELEGRAM

Через знищену російськими загарбниками медичну систему в окупованому Маріуполі Донецької області смертність серед цивільного населення у 2,6 рази перевищила показники під час епідемії коронавірусу.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За даними від підпілля, у тимчасово окупованому м. Маріуполь смертність від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Це у 2,6 рази більше за пік найбільшої ковідної смертності".

Деталі: За даними ЦНС, медична система у Маріуполі майже не працює, цивільні особи не можуть отримати базову меддопомогу, оскільки окупанти змушують медичні заклади обслуговувати поранених російських військових.  

Реклама:

Водночас, за інформацією Спротиву, загарбники погрожують фізичною розправою лікарям, які все ж намагаються надавати допомогу людям без російського громадянства.

Нагадаємо: На Донеччині, в окупованому Маріуполі, водії оголосили страйк через невиплату зарплат.

Теми: Маріупольокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПосланець Папи зустрівся із дитячим омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага

Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде "дефіцит мужності" – радник

Україна отримає транш МВФ на $890 мільйонів: Фонд завершив перший перегляд програми

Члени НАТО наступного тижня продовжать на рік мандат Столтенберга – ЗМІ

США близькі до надання Україні далекобійних систем ATACMS – WSJ

Екоактивістка Грета Тунберг приїхала в Україну і зустрілася з Зеленським

Усі новини...
Маріуполь
Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
В окупованому Маріуполі страйкують водії – спротив
У Маріуполі та Новоазовську дезертували десятки окупантів через "відпустки" – Генштаб
Останні новини
00:12
Голова МЗС Бельгії, яка видала візи іранцям і росіянам, пережила вотум недовіри
23:57
Зеленський говорив із президентом Гватемали про формулу миру й розмінування
23:47
Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року
23:38
Повітряні сили помітили запуск росіянами "Шахедів"
23:31
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
23:25
Україна приєднається до санкцій ЄС через дестабілізацію Молдови
23:19
У Пентагоні не готові говорити про надання ATACMS Україні
23:06
Німеччина передала Україні радар ППО, мостоукладальні машини й техніку
22:45
В Іраку штурмували посольство Швеції, яка дозволила спалити Коран
22:33
відеоЗеленський: Насичений день і є новини про просування захисників України
Усі новини...
Реклама: