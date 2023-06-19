В окупованому Маріуполі суттєво зросла смертність серед цивільних – ЦНС

Через знищену російськими загарбниками медичну систему в окупованому Маріуполі Донецької області смертність серед цивільного населення у 2,6 рази перевищила показники під час епідемії коронавірусу.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За даними від підпілля, у тимчасово окупованому м. Маріуполь смертність від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Це у 2,6 рази більше за пік найбільшої ковідної смертності".

Деталі: За даними ЦНС, медична система у Маріуполі майже не працює, цивільні особи не можуть отримати базову меддопомогу, оскільки окупанти змушують медичні заклади обслуговувати поранених російських військових.

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Водночас, за інформацією Спротиву, загарбники погрожують фізичною розправою лікарям, які все ж намагаються надавати допомогу людям без російського громадянства.

Нагадаємо: На Донеччині, в окупованому Маріуполі, водії оголосили страйк через невиплату зарплат.