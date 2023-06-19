В окупованому Маріуполі суттєво зросла смертність серед цивільних – ЦНС

Через знищену російськими загарбниками медичну систему в окупованому Маріуполі Донецької області смертність серед цивільного населення у 2,6 рази перевищила показники під час епідемії коронавірусу.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За даними від підпілля, у тимчасово окупованому м. Маріуполь смертність від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Це у 2,6 рази більше за пік найбільшої ковідної смертності".

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Деталі: За даними ЦНС, медична система у Маріуполі майже не працює, цивільні особи не можуть отримати базову меддопомогу, оскільки окупанти змушують медичні заклади обслуговувати поранених російських військових.

Водночас, за інформацією Спротиву, загарбники погрожують фізичною розправою лікарям, які все ж намагаються надавати допомогу людям без російського громадянства.

Нагадаємо: На Донеччині, в окупованому Маріуполі, водії оголосили страйк через невиплату зарплат.